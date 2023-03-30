"Пожелала бы Президенту крепкого здоровья и побольше сил" - что говорят белорусы накануне Послания

Важное политическое событие года. Завтра наш Президент Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту. Выступление главы государства в прямом эфире покажут в 11:00 на всех национальных телеканалах, включая спутниковый.

В период серьезных испытаний, которые переживает наша страна, аналитики, экономисты, чиновники и сами белорусы делают свои прогнозы насчет главных акцентов, которые расставит Президент.

"Хотелось бы услышать четкую позицию, как мы будем сохранять мир в нашей стране с учетом последних новостей, как Беларусь хотят втянуть во внешнеполитические конфликты. Т.е. что белорусам действительно ожидать в дальнейшем", - сказала жительница Могилева.





Всегда хочется от Президента слышать правду, и, самое главное, быть уверенным в будущем своей страны, своей семьи и своего народа. Я уверен, завтра мы все это услышим от главы государства. Послание всегда было интересно простым людям, потому что завтра то, что обозначит наш Президент, так, собственно, и жить будем, и будем строить свою политику, будем развиваться. Конечно же, уверен, что завтра пройдет теплая встреча, на которой поднимется много актуальных и нужных вопросов. Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов

"Темы, которые волнуют всех, - говорит жительница Витебска. - Это медицина, образование. Безусловно, мы должны беречь и сохранить наш мир. И помнить о том, что было раньше, потому что без прошлого не будет будущего. И мы должны сплотиться еще больше.

"Я бы хотел, чтобы все-таки затронули тему коллаборации и интеграции частного бизнеса и государства, - рассказывает прохожий из города Минск. - То есть некий частный бизнес может двигать технологический прогресс, IT-сектор, например, а государство поддерживать это".

Векторы развития Беларуси

От главы государства всегда интересно слышать все, что он говорит. Что касается сферы МАРТ, то, конечно, в прошлом году это было очень важное поручение Президента - обеспечить введение новой системы ценового регулирования. Она введена, разработана и доказала свою эффективность. Поручение выполнено. Поэтому уверен, выполнение социального контракта между властью и государством также будет в фокусе внимания Президента нашей страны. Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

"От Президента хотелось бы услышать про пути решения наших экономических проблем, - говорит прохожая в городе Минске. - Про новые направления для сотрудничества и про то, как будет развиваться наша экономика в будущем. В любом случае сейчас, когда уходят иностранные бренды, на смену им приходят наши отечественные производители, и я считаю, что это время для развития, потому что, несмотря ни на что, Беларусь от этого только выигрывает. И мы станем сильнее".

"Очень интересует вопрос патриотического воспитания детей и молодежи, - говорит другая женщина. - Молодежь - наше будущее. Они наши защитники, наши помощники. Очень интересно, какие новые формы работы будут предложены в данном направлении по патриотическому воспитанию".

"Я увлекаюсь наукой, и от повестки Президента ожидаю эту тему, - говорит девушка. - Потому что в нашей стране существует очень много разработок, новейших технологий и так далее, однако многие люди не знают".