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Пожелания от белорусского Деда Мороза

Поздравления, что называется, из первых уст. Вот что пожелал белорусский Дед Мороз всем нам (видео).

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