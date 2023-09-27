Пожилые люди сегодня могут бесплатно посетить Национальный художественный музей

"30 сентября с 11.00 до 19.00 будут открыты двери Национального художественного музея для всех пожилых граждан, у которых есть пенсионное удостоверение", - рассказала Марина Артеменко.

Посетители смогут увидеть все действующие экспозиции: "Антология красоты. Традиционный белорусский костюм", выставка белорусского художника Вячеслава Шамшура "В гармонии душевности и теплоты", "Образы Святого Семейства" из фондов Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук, "Жизнь в миниатюре" и др.

Акция по бесплатному посещению музея проходит в преддверии Дня пожилых людей, который отмечается 1 октября. "День пожилых людей мы уже отмечаем не только как оценку и признание труда пожилых граждан, но прежде всего как праздник самих пожилых людей, которые активны, вносят вклад в развитие страны и многое делают для того, чтобы наша страна развивалась и процветала", - отметила Марина Артеменко.