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Пожилые люди сегодня могут бесплатно посетить Национальный художественный музей
Пожилые люди 30 сентября смогут бесплатно посетить Национальный художественный музей, сообщила журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко.
"30 сентября с 11.00 до 19.00 будут открыты двери Национального художественного музея для всех пожилых граждан, у которых есть пенсионное удостоверение", - рассказала Марина Артеменко.
Посетители смогут увидеть все действующие экспозиции: "Антология красоты. Традиционный белорусский костюм", выставка белорусского художника Вячеслава Шамшура "В гармонии душевности и теплоты", "Образы Святого Семейства" из фондов Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук, "Жизнь в миниатюре" и др.
Акция по бесплатному посещению музея проходит в преддверии Дня пожилых людей, который отмечается 1 октября. "День пожилых людей мы уже отмечаем не только как оценку и признание труда пожилых граждан, но прежде всего как праздник самих пожилых людей, которые активны, вносят вклад в развитие страны и многое делают для того, чтобы наша страна развивалась и процветала", - отметила Марина Артеменко.
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