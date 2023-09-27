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Пожилые люди сегодня могут бесплатно посетить Национальный художественный музей

Пожилые люди сегодня могут бесплатно посетить Национальный художественный музей

Пожилые люди 30 сентября смогут бесплатно посетить Национальный художественный музей, сообщила журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко.

"30 сентября с 11.00 до 19.00 будут открыты двери Национального художественного музея для всех пожилых граждан, у которых есть пенсионное удостоверение", - рассказала Марина Артеменко.

Посетители смогут увидеть все действующие экспозиции: "Антология красоты. Традиционный белорусский костюм", выставка белорусского художника Вячеслава Шамшура "В гармонии душевности и теплоты", "Образы Святого Семейства" из фондов Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук, "Жизнь в миниатюре" и др.

Акция по бесплатному посещению музея проходит в преддверии Дня пожилых людей, который отмечается 1 октября. "День пожилых людей мы уже отмечаем не только как оценку и признание труда пожилых граждан, но прежде всего как праздник самих пожилых людей, которые активны, вносят вклад в развитие страны и многое делают для того, чтобы наша страна развивалась и процветала", - отметила Марина Артеменко.

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