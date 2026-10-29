"Позитивная роль в урегулировании": Фельдман о вкладе Минска в гуманитарные инициативы

Минск всегда готов предоставлять необходимые ресурсы для решения вопросов, которые касаются судеб обычных людей.

"Беларусь всегда старалась играть позитивную роль в российско-украинском урегулировании. Вспомним Минские соглашения. Постоянно на территории Беларуси происходят встречи, которые заканчиваются позитивными гуманитарными инициативами, в том числе и обменом военнопленными. Очень важно, что Минск всегда готов предоставить все свои необходимые ресурсы для того, чтобы сыграть позитивную роль в этом очень важном для обеих стран вопросе, который касается судеб конкретных, отдельно взятых людей", - отметил профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.