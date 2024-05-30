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Познакомился в соцсети и специально приехал в столицу - в Минске задержали педофила

Досуг в TikTok одного довел до тюрьмы, а вторую - до больницы. В белорусской столице задержан 20-летний педофил. Как показала проверка, парень специально приехал в Минск, позвал в гости 14-летнюю школьницу и совершил действия сексуального характера. В милицию поступила информация от врачей - к ним девочка с родителями обратилась за медицинской помощью. На съемной квартире в столице и был задержан житель Бреста. Как установили правоохранители, парень познакомился с подростком в TikTok. Он знал о возрасте девочки, но это не мешало ему совратить несовершеннолетнюю.

Установлено: фигурант познакомился с потерпевшей в социальной сети. Зная о возрасте девочки, вел интимную переписку, а после настоял на встрече. Для этого он приехал в столицу и снял квартиру, где вступил в половой контакт со школьницей.
Александр Копп, начальник ОНиПТЛ Московского РУВД г. Минска

Возбуждено уголовное дело. В милиции напоминают родителям, особенно в преддверии каникул: необходимо контролировать досуг детей, в том числе и онлайн-развлечения.

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