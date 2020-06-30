Миллион алых и других роз в Ботаническом саду

Сейчас самый активный период цветения роз. "Надежда", "колибри" и даже "попкорн" - всего высажено более 300сортов. Это цветы белорусской, французской, немецкой, украинской, нидерландской селекции. Есть и новинки этого года: темно-фиолетовые и оранжевые чайно-гибридные розы. Кстати, цветение королевских цветов продолжится приблизительно до середины июля.



Познакомиться с королевой цветов можно и во время семейной интерактивной прогулки. 3 и 4 июля для посетителей Ботанического сада пройдет квест. Участники получат специальную карту с живописными маршрутами и задания, которые надо выполнить с помощью мобильного телефона.



