Познавательные экскурсии для столичных школьников в кинологическом центре под Минском

Попробовать себя в роли дрессировщика и узнать, каким профессиям учат четвероногих. Познавательные экскурсии для столичных школьников устраивают в кинологическом центре под Минском. Ученики знакомятся с разными породами собак и особенностями их работы вместе с представителями разных служб. Во время показательных выступлений четвероногие демонстрируют свое мастерство - например, как ищут людей или разные предметы.