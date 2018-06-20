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Познавательные экскурсии для столичных школьников в кинологическом центре под Минском

Попробовать себя в роли дрессировщика и узнать, каким профессиям учат четвероногих. Познавательные экскурсии для столичных школьников устраивают в кинологическом центре под Минском. Ученики знакомятся с разными породами собак и особенностями их работы вместе с представителями разных служб. Во время показательных выступлений четвероногие демонстрируют свое мастерство - например, как ищут людей или разные предметы.

Такие экскурсии проходят в течение всего учебного года. Старшеклассникам они нередко помогают определиться с будущей профессией.

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