Позор Польше, бездействие ООН, лицемерие Запада - так пользователи соцсетей комментируют действия польских военных 16 ноября

"Позор Польше", "бездействие ООН", "лицемерие Запада" и "флаг фашизма в надежных руках" - именно так пользователи соцсетей комментируют вчерашнюю бойню, устроенную польской хунтой на границе. Люди солидарны в своем возмущении - поляки попутали берега, применив газ и водометы против беженцев.