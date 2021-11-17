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Позор Польше, бездействие ООН, лицемерие Запада - так пользователи соцсетей комментируют действия польских военных 16 ноября

"Позор Польше", "бездействие ООН", "лицемерие Запада" и "флаг фашизма в надежных руках" - именно так пользователи соцсетей комментируют вчерашнюю бойню, устроенную польской хунтой на границе. Люди солидарны в своем возмущении - поляки попутали берега, применив газ и водометы против беженцев.

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