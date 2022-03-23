3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
Пра надвор'е | 23.03.2022
24 сакавіка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага ноччу да слабаўзбуранага на працягу астатняга часу сутак.
Некалькі народных прыкмет: калі да 24 сакавіка не прыляцелі качкі і гракі - цяпло яшчэ не хутка настане. Гракі высока лятаюць, імкліва апускаючыся на зямлю, - на дождж. Ноччу быў іней - удзень снегападу не будзе. Пушысты іней - на добраенадвор'е.
Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. 24 сакавіка самая халодная ноч была ў Полацку ў 1952 годзе - амаль 25 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2014 - на станцыі Палеская тэрмометры паказалі больш за 21 градус цяпла.