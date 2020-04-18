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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: ранішні туман прадракае сухое надвор'е да канца месяца; калі ветру няма - можна чакаць добрага ўраджаю збожжавых культур.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на метэстанцыі Акцябр у 1981 годзе - звыш 6 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2000-м - у Брэсце тэрмометры паказалі 25 з паловай градусаў цяпла.
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