Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначаў антыцыклон. Ападкаў па краіне не адзначалася.



Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.



Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прымет: чырвонае неба падчас узыходу прадвяшчае моцны дождж з ветрам. Калі сонца ўзыходзіць падчас дажджу, то дождж будзе працягвацца некалькі дзён".



Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 1999 годзе - менш за 2 градусы цяпла, а самы цёплы дзень у 2007 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі амаль плюс 37 градусаў.