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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. Заўтра ў народным календары Васіль Сонечнік.У некаторых раёнах Васіль Цёплы. З гэтым прысвяткам звязвалі добрыя перамены ў надвор'і і хуткі надыход цяпла. Прыкмячалi, калі ў гэты дзень пры ўзыходзе сонца вакол яго чырвоныя кругі, год будзе ўраджайны. Назіралі i за небам, калi аблокі з сінявою - да цёплага дажджу.
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