ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

5-га чэрвеня - дзень памяці Еўфрасінні Полацкай (Прадславы). Беларусы вельмі шануюць Еўфрасінню Полацкую і лічаць яе сваёй нябеснай заступніцай. І некалькі народных прыкмет на заўтрашні дзень: "Навальніца ў гэты дзень -на багаты ўраджай. Калі ўвечары заходняя частка неба чыстая - раніцай дажджу не будзе».

З гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Ваўкавыску ў 1947 годзе -амаль 1 градус марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у2000годзе -больш за 33 градусы цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все