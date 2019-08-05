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Сёння на тэрыторыі Беларусі панавалі халаднаватыя паветраныя масы з поўначы Еўропы. Заўтра ноччу і раніцай на тэрыторыі нашай краіны прагназуюцца магнітныя буры, днём геамагнітнае становішча зменіцца на слабаўзбуранае.

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