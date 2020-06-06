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Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
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Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
Голубничий: Евразийская безопасность - это про мир, а Беларусь - мирная страна
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В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
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Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
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