Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фонад спакойнага да слабаўзбуранага.7 ліпеня ў народным календары Іван Летні. У праваслаўным календары адзначаецца нараджэнне Іаана Хрысціцеля. У гэты дзень прыкмячалі: "Моцная раса -на добры ўраджай агуркоў. На Івана ноч зорная -будзе шмат грыбоў. На Іванаў дзень дождж пайшоў - яшчэ пяць дзён ісці будзе".



