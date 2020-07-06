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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фонад спакойнага да слабаўзбуранага.7 ліпеня ў народным календары Іван Летні. У праваслаўным календары адзначаецца нараджэнне Іаана Хрысціцеля. У гэты дзень прыкмячалі: "Моцная раса -на добры ўраджай агуркоў. На Івана ноч зорная -будзе шмат грыбоў. На Іванаў дзень дождж пайшоў - яшчэ пяць дзён ісці будзе".

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