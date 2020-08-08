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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала поле павышанага атмасфернага ціску, па паўночна-заходняй палове краіны адчувалася ўздзеянне атмасфернага фронту. Вельмі хутка з прагнозу ад Белгідрамета мы даведаемся, што нас чакае ў найбліжэйшы час. Але спачатку традыцыйны агляд прыродных падзей. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

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