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Сёння на тэрыторыі Беларусі панавалі атмасферныя франты з Балтыйскага мора. Заўтра геамагнітнае становішча на тэрыторыі нашай краіны будзе спакойным.

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