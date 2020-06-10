Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.



Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: туман сцелецца раніцай па вадзе - будзе добрае надвор'е. Іголкі чартапалоху не колюцца – будзе дождж. Вецер дзьме пасля дажджу - да зацяжной непагадзі.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Оршы ў 1982 годзе - больш за 2 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны на станцыі Акцябр у 2010 - 33 з паловай градусы цяпла.



