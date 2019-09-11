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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі ў асноўным вызначала вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў цёплай паветранай масе, толькі па поўначы краіны адчувалася ўздзеянне малаактыўнага франтальнага падзелу. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

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