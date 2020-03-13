14 сакавіка у народным календарыАўдоцця Вясноўка. Казалі так: Еўдакія прыгожа - усё лета пагожа. Прыкмячалі: калі снег з дажджом і цёплы вецер - мокрае лета будзе. Калі ідзе дождж - чакай ураджай на жыта. Калі моцны мароз, то замарозіць грэчку ў час цвіцення. Калі туман, то пашанцуе на ўраджай струковых раслін.