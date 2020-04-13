Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі вызначаў атмасферны фронт. На большай частцы краіны адзначалася ўзмацненне ветру да 15-20 метраў за секунду. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. 14 красавіка адзначаецца прысвятак Мар’я, які ў народным уяўленні звязваўся з разводдзямі – вельмі распаўсюджанай прыроднай з’явай у гэты перыяд. Вось і прыкмета на гэты дзень: калі на Мар'ю ў ясную ноч вада ўсё ж прыбывала, то лічылася, што суха будзе ў жніво на хлебнай ніве.



