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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон -ад спакойнага да слабаўзбуранага. 14 чэрвеня ў народным календары Усцін. Прысвятак мае практычнае сельскагаспадарчае прызначэнне: прысвячаецца назіранням за ростам збожжавых культур. Казалі: "На Усціна лета ўдаецца -жыта добрым коласам нальецца". А яшчэ прыкмячалі: "Калі ў гэты дзень дзьме паўночна-заходні вецер, то надвор'е пагоршыцца і можна чакаць сырога лета".

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