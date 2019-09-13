Сёння надвор'е на тэрыторыі ў асноўным вызначала вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўначным захадзе краіны адчувалася ўздзеянне франтальнага падзелу.Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага. 14 верасня каталіцкая частка насельніцтва Беларусі будзе адзначаць Узвіжанне - дзень "закрывання"зямлі на зіму. Таксама 14 верасня ў народным календары Сымон. Прыкмячалі: "Калі гэты дзень ясны, то восень будзе мокрай, непагодлівы дзень - да сухой восені. Калі сухое і цёплае надвор'е - да позняй зімы".