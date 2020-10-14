Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: калі сёння выпадзе першы снег, то зіма ўсталюецца праз 40 дзён. Вясёлкавы круг вакол месяца - да ветру і непагадзі. Яснае неба - да марозу.

Ну а зараз пра надвор'е на бліжэйшы час, але спачатку інфармацыі з гісторыя метэаназіранняў за апошнія сто гадоў: самая халодная ноч была ў Віцебску ў 1976 годзе - больш як 9 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2019 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 24 з паловай градусы цяпла.