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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала зона панiжанага атмасфернага цiску, якая сфармiравалася ў няўстойлівай паветранай масе, па захадзе адчувалася ўздзеянне атмасфернага фронту. У асобных раёнах краіны адзначалiся навальнiцы. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

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