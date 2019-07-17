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Сегодня погоду на территории Беларуси определяли атмосферные фронты. По всей территории страны прошли дожди. В отдельных районах отмечались грозы.

Завтра магнитных бурь на территории нашей страны не прогнозируется.

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