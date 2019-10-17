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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага. 18 кастрычніка ў народным календары Харытоны. У гэты дзень прыкмячалі, калі аблокі ідуць супраць ветру - хутка выпадзе снег. Бязветраны дзень абяцае пахаладанне.

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