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Пра надвор'е
Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала зона павышанага атмасфернага ціску. Месцамі па краіне адзначаўся туман. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. І нескалькі народных прыкмет: калі вецер у гэты дзень дзьме з захаду - лета будзе навальнічнае. Калі зорак шмат і Месяц яркі - да марозных дзён.
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