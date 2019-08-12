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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначалі цёплыя паветраныя масы з паўднёвага захаду Еўропы, толькі па захадзе краіны адчувалася ўздзеянне амасфернага фронту. Там месцамі адзначаліся навальніцы.

У асобных раёнах Брэсцкай вобласці максімальная тэмпература паветра дасягала 30-31 градуса цяпла. Вельмі хутка з прагнозу ад Белгідрамета мы даведаемся, што нас чакае ў найбліжэйшы час. Але спачатку традыцыйны агляд прыродных падзей.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Сёння ў народным календары Спасаўскія запускі. Так называўся пярэдадзень Успенскага або, як казалі ў народзе, Спасаўскага посту. У гэты дзень прыкмячалі: ранішні туман хутка рассейваецца - да яснага, добрага надвор'я. Павуцінне лятае - да працяглай спякоты. Густы туман стаіць над лесам - на добры ўраджай грыбоў.

Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 2016 годзе - амаль 1,5 градуса цяпла. Самы цёплы дзень - у 2010: у Гомелі тэрмометры паказалі больш за 37,5 градуса.

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