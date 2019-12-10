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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: імклівая адліга - да хуткіх зацяжных маразоў.

Калі ў гэты дзень холадна і суха - лета будзе гарачым і сухім.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 11 снежня: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Віцебску ў 1963 годзе - 27 з паловай градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Пінску ў 1944 - 11 градусаў цяпла.

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