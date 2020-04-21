Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: "Вецер, іней або туман ў гэты дзень - да ўраджайнага лета. Чырвоныя аблокі пры захадзе сонца - да ветру. Дзьмухавец заквітнеў - нарэшце, прыйшла вясна".



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была Шаркаўшчыне ў 1984 годзе - больш за 7 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1950 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 31 градус цяпла.



