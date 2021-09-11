Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Некалькі народных прыкмет: "Зорная ноч - наступны год будзе ўраджайным. Цёплы вечар - на ўраджай азімых. Павуцінне сцелецца па раслінах - да цяпла".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Докшыцах у 2002 годзе - больш за 2 градусы марозу, а самы цёплы дзень у Пінску ў 2016 - тэрмометры паказалі амаль 30 градусаў вышэй за нуль.