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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фонад спакойнага да слабаўзбуранага. І некалькі народных прыкмет: "Уначы на небе Месяц пацямнеў - увесь канец ліпеня будуць ісці дажджы. Раса дробная, без туману - удзень магчымы лівень".

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