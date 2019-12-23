Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты і цёплая паветраная маса з поўдня Еўропы. Месцамі па краіне адзначаўся туман. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. 24 снежня ў каталіцкіх вернікаў посная куцця. Пачатак Раства. Прыкмячалі: сонечныя промні ідуць уверх - будзе сцюжа, калі яны ідуць уніз - чакай завіруху. Некалькі вавёрак у адным дупле збіраюцца - да моцных маразоў.



