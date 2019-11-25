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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала заходняя перыферыя антыцыклону, які сфарміраваўся ў халодным паветры. Істотных ападкаў па краіне не адзначалася. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. І некалькі народных прыкмет: лучына трашчыць і іскрыцца - да пахмурнага і снежнага надвор'я. Снег ідзе з невялікімі перапынкамі ў часе - да дрэннага.

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