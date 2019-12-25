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Пра надвор'е
Віншуем каталіцкіх вернікаў са святам Нараджэння Хрыстовага! Жадаем вам Божай літасці, здароўя і дабрабыту! Традыцыйны агляд прыродных падзей.
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.Заўтра ў народным календары каталіцкі прысвятак Сцяпан. З гэтага дня пільна сачылі за надвор’ем 12 дзён запар. Лічылася, што кожны дзень паказвае надвор’е цэлага месяца наступнага года. Напрыклад, якое надвор’е 26 снежня, такі будзе студзень. Надвор’е 27 снежня прадказвала надвор’е ў лютым, і гэтак далей.
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