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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. І некалькі народных прымет: вераб'і гучна цвыркаюць - да сонечнага надвор'я. Яркі захад абяцае шэраг дажджлівых дзён. Прылёт жаўрука - да цяпла.

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