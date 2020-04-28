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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітнае фон слабаўзбураны. 29 красавіка адзначаецца прысвятак Арына, ці Ірына. Прыкмячалі, калі ў гэты дзень пасадзіць капусту, то яна вырасце смачнай і сакавітай. А калі алешына зацвіла - пара сеяць грэчку.

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