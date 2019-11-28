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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. 29 лістапада ў народным календары Мацей. Гэты прысвятак амаль заўсёды супадае з няўстойлівым надвор’ем, калі здараюцца рэзкія пацяпленні і адлігі. Таму казалі, на Мацея зіма пацее. А калі на Мацея моцныя вятры дзьмуць, то працягнуцца мяцеліцы і завірухі ажно да самога Міколы зімовага.
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