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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. 2 лютага ў народным календары Яўхім. Прыкмячалі, калі дзень сонечны - вясна будзе ранняй, калі пахмурны - чакаюцца познія снегапады.

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