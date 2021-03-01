У першы дзень вясны надвор'е на тэрыторыі нашай краіны ноччу вызначаў франтальны падзел, днём - зона павышанага атмасфернага цiску. На асобных участках дарог захоўваецца галалёдзіца.



Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



2 сакавіка - дзень Фёдара Цірана. Прыкмячалi: якое надвор'е ў гэты дзень, такiм будзе i лета.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 1987 годзе - амаль 32 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1995 - у Брагіне тэрмометры паказалі амаль 15 градусаў вышэй за нуль.



