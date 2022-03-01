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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

2 сакавіка дзень Фёдара Цірана. Прыкмячалi: якое надвор'е ў гэты дзень, такiм будзе i лета.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 1987 годзе - амаль 32 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1995-м - у Брагіне тэрмометры паказалі амаль 15 градусаў цяпла.

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