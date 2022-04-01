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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: дождж ідзе - будзе добры ўраджай грыбоў. Прыляцелі шпакі - прыйшла сапраўдная вясна. Калі ўдзень цёпла, а ўначы яшчэ даволі холадна - у найбліжэйшы час будзе цёплае і яснае надвор'е.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Магілёве ў 1929 годзе - больш за 17,5 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Мазыры ў 1990 годзе - амаль 24,5 градуса цяпла.

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