Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала зона павышанага атмасфернага ціску, і толькі ўначы па паўднёвым усходзе адзначалася ўздзеянне атмасфернага фронту. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага. Некалькі народных прыкмет: ціхая залацістая зара ўвечары - да добрага надвор'я; цёплае надвор'е сёння - у канцы мая холадна будзе.



