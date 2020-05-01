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Пра надвор'е

Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала зона павышанага атмасфернага ціску, і толькі ўначы па паўднёвым усходзе адзначалася ўздзеянне атмасфернага фронту. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага. Некалькі народных прыкмет: ціхая залацістая зара ўвечары - да добрага надвор'я; цёплае надвор'е сёння - у канцы мая холадна будзе.

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