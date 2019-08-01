Заўтра геамагнітнае становішча на тэрыторыі нашай краіны будзе слабаўзбураным.



Другога жніўня ў народным календары - Ілля. Свята дажджоў і навальніц. Нашы продкі казалі: "Ілля жніво пачынае, а лета канчае". Прыкмячалі: калі падчас дажджу дзьме моцны вецер - да паляпшэння надвор'я. Камары збіраюцца ў рой, а пчолы шумяць у вуллі - да сонечнага цёплага дню.



Самая халодная ноч была ў Клічаве ў 2015 годзе - 4 градусы вышэй за нуль. А самы цёплы дзень - у 2014 у Касцюковічах слупкі тэрмометраў паказалі 35 з паловай градусаў. Што ж, гэта ўсё ў мінулым, давайце паглядзім, што будзе заўтра.