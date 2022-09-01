Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусіне прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: сонца садзіцца ў туман - да дажджу. Месяц у чырвоным крузе - да ветру. Шмат рабіны - да дажджлівай восені.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 2 верасня: самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1987 годзе - амаль 1 градус марозу, а самы цёплы дзень у Мазыры ў 2015 годзе - тэрмометры паказалі амаль 35 градусаў цяпла.