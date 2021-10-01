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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

У народным календары 2 кастрычнiка - Зосiм. Прыкмячалі, калі журавіны на Зосіма ўздымаюцца, мароз на Пакровы ўдарыць. Калі ў гэты дзень вецер з поўдня - будзе добры ўраджай азімых на наступны год.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Гродне ў 1976 годзе - звыш 7 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Васілевічах у 1915-м - больш за 26 з паловай градусаў цяпла.

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