Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.3-га студзеня ў народным календары Пракоп. Прыкмячалі, якое надвор'е ў Пракопаў дзень, такім будзе верасень. Таксама заўважалі: ранішняя зорка хутка гасне - надвор'е будзе халодным, без ападкаў. Устойлівае паслабленне марозу - да пахмурнага і снежнага надвор'я.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Віцебску ў 1941 годзе - 32 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1984 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 10 градусаў цяпла.



