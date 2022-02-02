Заўтра ад пачатку сутак і прыкладна да трох гадзін прагназуецца магнітная бура. Далей геамагнітны фон будзе знаходзіцца ў межах ад узбуранага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: Сонечны дзень абяцаў цёплаю вясну. Ясная зара ў гэты дзень - да хуткага надыходу марозных дзён.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Клічаве ў 2012 годзе - амаль 35 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2002-м - у Ваўкавыску тэрмометры паказалі больш за 14 з паловай градусаў вышэй за нуль.

